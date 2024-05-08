В Самаре на 9 Мая прогнозируют снег

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День Победы — 2024 в Самаре будет не по-майски холодным. Об этом можно судить из прогноза Приволжского УГМС.

— На текущей неделе при зональном переносе воздушных масс сохранится неустойчивая погода с осадками сначала в виде дождей, затем смешанной фазы. Порывистый ветер будет менять свое направление с южного на северо-западный. Температурный фон останется пониженным, в ночные часы с заморозками в воздухе и на поверхности почвы, — сообщила синоптик Валерия Чушкина.

В ночь на 9 мая столбики термометров опустятся аж до нуля, а местами возможны и заморозки до -3 градусов. Днем, конечно, потеплеет, но не сильно. Так, 9 мая температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. Возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, пишет 63.ру.