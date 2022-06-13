В Самаре на 300 кв. м горели частный жилой дом и надворные постройки

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Утром в понедельник, 13 июня, в Советском районе Самары произошел пожар в частном секторе. Огонь вспыхнул на Прожекторной, 54.

— Сообщение о пожаре поступило в 04:58. Горели частный жилой дом и надворные постройки. Жители — 11 человек, в том числе и один ребенок — эвакуировались из дома до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет. Огонь распространился на площади 320 квадратных метров. В 06:37 объявили ликвидацию открытого горения, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, к тушению в общей сложности привлекли 96 человек и 13 единиц техники, в том числе и пожарно-насосную станцию.

Причину возгорания еще предстоит выяснить. Довольно часто пожары в домах происходят из-за неисправной электропроводки, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области