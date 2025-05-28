В Самаре мужчина на моноколесе столкнулся с легковушкой

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Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Самаре. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительным данным, 28 мая 40-летний водитель моноколеса Begode Maste передвигался по Московскому шоссе 18 км, возле д. 7 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 48-летней женщины.

Пострадавший мужчина доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Фото: ГУ МВД СО

