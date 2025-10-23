В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму

172

Необычное ДТП произошло сегодня в Куйбышевском районе Самары. Рядом с контейнерной площадкой на пересечении улиц Новосельской и Продольной мусоровоз провалился в выгребную яму.

По информации ГИБДД, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получил только грузовик — ему причинён материальный ущерб.

В пресс-службе регионального оператора ПО «Экология» сообщили, что машину сейчас извлекают из ямы.

«Перестроена логистика по маршруту во избежание сбоя транспортирования 23.10. Надлежащим образом была уведомлена ГИБДД. После выяснения всех обстоятельств и принятия процессуальных документов будут ясны причина ДТП и зоны ответственности», — уточнили в пресс-службе регоператора.

В администрации Самары отметили, что контейнерная площадка на улице Воздушного флота, 19а установлена по правилам. При этом сейчас рассматривается возможность её переноса, пишет Самара-МК.

Фото облМВД