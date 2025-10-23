В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
СМИ:Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму

23 октября 2025 16:22
172
В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму

Необычное ДТП произошло сегодня в Куйбышевском районе Самары. Рядом с контейнерной площадкой на пересечении улиц Новосельской и Продольной мусоровоз провалился в выгребную яму.

По информации ГИБДД, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получил только грузовик — ему причинён материальный ущерб.

В пресс-службе регионального оператора ПО «Экология» сообщили, что машину сейчас извлекают из ямы.

«Перестроена логистика по маршруту во избежание сбоя транспортирования 23.10. Надлежащим образом была уведомлена ГИБДД. После выяснения всех обстоятельств и принятия процессуальных документов будут ясны причина ДТП и зоны ответственности», — уточнили в пресс-службе регоператора.

В администрации Самары отметили, что контейнерная площадка на улице Воздушного флота, 19а установлена по правилам. При этом сейчас рассматривается возможность её переноса, пишет Самара-МК.

Фото облМВД

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области в один день сбили женщину и мальчика
23 октября 2025, 10:10
В Самарской области в один день сбили женщину и мальчика
22 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Происшествия
230
В Сызрани и Новокуйбышевске женщин сбили на пешеходном переходе
22 октября 2025, 11:42
В Сызрани и Новокуйбышевске женщин сбили на пешеходном переходе
Они обе госпитализированы.  Происшествия
395
74-летняя женщина на ВАЗовской легковушке врезалась в КАМАЗ в Сергиевском районе
21 октября 2025, 13:46
74-летняя женщина на ВАЗовской легковушке врезалась в КАМАЗ в Сергиевском районе
Пассажир легкового автомобиля – 79-летняя женщина госпитализирована. Происшествия
424
В центре внимания
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
243
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
163
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
380
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
345
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
499
Весь список