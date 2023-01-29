В Самаре машина врезалась в бетонное строение

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28 января 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе областного центра в 15:50 час. Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Lacetti», следовал по улице Краснодонская со стороны пр. Юных Пионеров в направлении ул. Свободы. На нерегулируемом перекрестке улицы Вольская и улицы Краснодонская, напротив дома № 113 по ул. Вольская не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Cruze», под управлением водителя 1981 года рождения, который следовала по главной дороге. После столкновения автомобиль «Chevrolet Cruze» совершил наезд на бетонное строение. Телесные повреждения получила женщина-пассажир автомобиля «Chevrolet Cruze» 1992 года рождения, была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.