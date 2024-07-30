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В Самаре машина сбила женщину, когда та шла по пешеходному переходу

30 июля 2024 13:58
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В Самаре машина сбила женщину, когда та шла по пешеходному переходу

29 июля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадало 3 человека. 

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 21:55 час. 29-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf двигался по ул. Майской со стороны ул. Черемшанской в направлении ул. Нагорной. В пути следования, при выполнении маневра левого поворота на ул. Нагорную в направлении ул. Ташкентской, не уступил дорогу и допустил наезд на 47-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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