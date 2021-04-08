В Самаре машина сбила пешехода, переходившего дорогу где не положено

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7 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 14:20 в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем «Исузу», двигался по ул. Утевская со стороны ул. Дорожная в направлении ул. Южное шоссе. В пути следования, напротив дома № 46 к 12 по ул. Утевская допустил наезд на пешехода 2001 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП был госпитализирован молодой человек - пешеход, сообщает облМВД.