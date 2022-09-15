В Самаре машина пробила забор овощебазы

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В Самаре в четверг, 15 сентября, в социальных сетях очевидцы поделились фотографией ЧП. Автомобилист с утра пораньше протаранил забор 3-й овощной базы на улице Олимпийской.

Кадр появился в сети в 7 утра. Судя по фото, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в забор овощебазы. На опубликованных снимках видно, что легковушка полностью снесла часть ограждения. От сильного удара машина, конечно же, помялась и сама.

В каком состоянии водитель автомобиля, неизвестно. Да и на горизонте его тоже не видно. По словам местных жителей, пострадавших в аварии нет. Не исключено, что ДТП могло произойти ночью и водитель уже уехал разбираться с новыми проблемами. В комментариях язвительные горожане лишь подшучивают над непутевым.

Комментаторы не понимают, как можно было снести забор, если инцидент произошел в утреннее время, когда на улице нет сумерек. Возможно, моросящий с утра дождь, намочивший дорогу, стал решающим фактором, пишет ГТРК Самара.