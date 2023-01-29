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В Самаре легковушка врезалась в пассажирский автобус

29 января 2023 13:33
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В Самаре легковушка врезалась в пассажирский автобус

В Самаре произошло серьезное ДТП с участием отечественной легковушки и пассажирского автобуса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Все произошло в воскресенье 29 января в восьмом часу утра. 32-летний водитель на «Лада Веста» двигался по улице Авроры со стороны улицы Антонова-Овсеенко. Шофер на отечественной легковушке не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ПАЗ, за рулем которого находился 65-летний мужчины.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. В момент столкновения пассажиров в автобусе не было. Сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, пишет Самара-КП.

 

Теги: ДТП

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