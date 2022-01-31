В Самаре легковушка столкнулась с грузовиком, и тот врезался в дом

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Еще одно ДТП 30 января произошло в 15:40 в Самаре. Девушка 1997 года рождения, стаж вождения которой составляет 5 лет, управляла автомобилем «Audi A6».

\При выезде с прилегающей территории, напротив д. 5с1 по ул. Товарной, не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся по главной и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Sinotruk Howo», под управляем водителя 1992 года рождения, который двигался по ул. Товарной со стороны Зубчаниновского шоссе в направлении ул. Металлургической. После чего грузовой автомобиль отбросило на дом № 5с1 по ул. Товарной, а автомобиль «Audi A6» на автомобиль «Ford Mondeo», под управлением мужчины 1984 года рождения. Девушка-водитель была госпитализирована в медицинское учреждение.