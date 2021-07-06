В Самаре легковушка сбила мальчика-пешехода

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5 июля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 17:50 в Самаре. Мужчина 1981 года рождения, двигался на автомобиле «Lada XRAY» по ул. Металлистов со стороны прос. Металлургов в направлении ул. Юных Пионеров. Напротив дома № 54 по ул. Металлистов, не обеспечив постоянного контроля за движением своего автомобиля, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения.

Тот пересекал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшему мальчику было назначено амбулаторное лечение.