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В Самаре Лада Гранта врезалась в Тойоту

17 сентября 2022 13:30
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В Самаре Лада Гранта врезалась в Тойоту

16 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары в 13:50. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь по проспекту Ленина со стороны ул. Ново-Садовая в направлении ул. Челюскинцев не уступил дорогу автомобилю «Toyota», под управлением женщины-водителя 1996 года рождения, которая двигалась по проспекту Ленина во встречном направлении. Пострадала женщина-водитель, доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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