В Самаре кровельщик упал с лесов

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, в апреле текущего года подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства, допустил кровельщика к выполнению строительных работ на объекте незавершенного строительства, не обеспечив безопасность эксплуатации производственного оборудования. В результате падения потерпевшего со строительных лесов, не прикрепленных к стене дома, мужчина получил многочисленные травмы, которые в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, пишет СУ СК.