В Самаре из-за сильного тумана закрыли речную переправу

В Самарской области в пятницу, 17 октября, временно приостановили движение на грузовой и пассажирской переправах через Волгу. Об этом сообщила компания-перевозчик.
«Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями — туманом», — объяснили представители Самарского речного пассажирского предприятия.
О возобновлении движения перевозчик сообщит отдельно, когда погодные условия улучшатся.
Актуальное расписание движения грузовых и пассажирских судов можно узнать
Из-за атмосферного явления в регионе объявили желтый уровень опасности, пишет 63.ру.
«17 октября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее», — предупредили синоптики.