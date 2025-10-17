В Самаре из-за сильного тумана закрыли речную переправу

162

В Самарской области в пятницу, 17 октября, временно приостановили движение на грузовой и пассажирской переправах через Волгу. Об этом сообщила компания-перевозчик.

«Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями — туманом», — объяснили представители Самарского речного пассажирского предприятия.

О возобновлении движения перевозчик сообщит отдельно, когда погодные условия улучшатся.

Актуальное расписание движения грузовых и пассажирских судов можно узнать

на сайте www.srpp63.ru;

по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.

Из-за атмосферного явления в регионе объявили желтый уровень опасности, пишет 63.ру.

«17 октября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее», — предупредили синоптики.