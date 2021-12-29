В Самаре из-за пожарной безопасности приостановили работу заводского корпуса

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За нарушение пожарной безопасности судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность одного из корпусов завода в г. Самаре.

В ходе плановой проверки в г. Самаре на одном из предприятий были установлены нарушения в сфере пожарной безопасности. В неисправном состоянии находились источники противопожарного водоснабжения, автоматические установки пожаротушения, системы пожарной сигнализации, технические средства оповещения и управления эвакуацией людей, а также не соответствовали требования эвакуационные пути и выходы.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности опасного производственного объекта. Исполнительный документ о приостановлении деятельности направлен на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску.

Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения предприятия. Двери, ведущие в пожароопасный корпус, опечатаны. Деятельность опасного производственного объекта приостановлена на 30 суток.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.