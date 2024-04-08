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В Самаре из КАМАЗа на ходу выпал габаритный груз

8 апреля 2024 14:01
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В Самаре из КАМАЗа на ходу выпал габаритный груз

В ДТП, которое произошло 8 апреля 2024 года, никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 60-летний мужчина, управлявший КАМАЗом, перевозил термопластавтомат — инжекционно-литьевую машину для изготовления изделий из пластика. Грузовик утром днем в понедельник, 8 апреля, по Южному шоссе в направлении рынка «Солнечный». На пересечении Южного шоссе и улицы Уральской термопластавтомат упал на асфальт. Это произошло в 11:35. Движение на указанном участке не затруднено.

Пострадавших нет, собственнику груза причинен материальный ущерб, пишет СитиТраффик.

Теги: ДТП

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