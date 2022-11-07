В Самаре ищут водителя, который сбил девушку, шедшую на зеленый

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении женщины с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 4 ноября текущего года, примерно в 17.50 часов, водитель, управляя автомобилем, предположительно иностранного производства, темного цвета, напротив д. 42 по ул. 22 Партсъезда в Самаре, совершил наезд на 29-летнюю женщину пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Водитель, не оказав помощи женщине, скрылся с места происшествия.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после обследования ей назначили амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам (846) 9519121, 102 (с моб.).