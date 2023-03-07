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В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб

7 марта 2023 12:47
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В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб

6 марта на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в Самаре. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который в 21:40 час., со слов второго участника ДТП,  управляя автомобилем, в нарушении п.10.5 ПДД РФ создал помеху для движения автобусу «ЛиАЗ» и скрылся с места ДТП. Автобус двигался по ул. Мичурина от ул. Клиническая в направлении ул. Полевая и совершил наезд на световую опору. Женщине – пассажиру 1946 года рождения, после обследования, врачами  рекомендовано амбулаторное лечение.

Всех, кто обладает информацией о данном ДТП, просьба обратиться по тел.: 8(846)373-78-50 в отделение розыска батальона 2 полка ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре.

Теги: В центре внимания ДТП

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