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В Самаре ищут девушку, бросившую предмет похожий на стеклянную бутылку в здание учебного заведения

27 мая 2024 14:08
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В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

13 апреля, около трех часов ночи, неизвестная, находясь возле дома № 214 на ул. Чапаевской, бросив предмет, похожий на стеклянную бутылку, повредила имущество, принадлежащее одному из учебных заведений.

Отделом дознания отдела полиции по Ленинскому району Самары возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Сотрудники полиции в ходе отработки полученной информации изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали противоправное действие.

Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 921-76-40, 332-02-02 или 102.

 Конфиденциальность гарантирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

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