В Самаре иномарка врезалась в столб

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Еще одно ДТП 18 мая произошло в Промышленном районе в 06:20. По данным сотрудников ГИБДД, водитель 1979года рождения, управляя автомобилем «GAZ NEXT», на регулируемом перекрестке ул. Вольская и ул. Воронежская при выполнении маневра левого поворота в направлении проспекта Юных Пионеров на разрешающий сигнал, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Kia Ceed», под управлением водителя 1998 года рождения, который двигался в встречном направлении. После чего автомобиль «GAZ NEXT» допустил наезд на световую опору, расположенную на левой обочине по ходу своего движения. Водитель «Kia Ceed» госпитализирован.