В Самаре иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадал человек

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28 августа на территории Самарской области зарегистрировано 16 ДТП с пострадавшими. При этом 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло 28 августа около 13.00 в Кировском районе Самары. Мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4 при выезде с прилегающей территории (автодрома) со стороны дома № 29В в сторону улицы Алма-Атинская не уступил дорогу, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом КТМ 200 под управлением мужчины 1984 года рождения, движущимся по главной дороге.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в больницу, госпитализирован.