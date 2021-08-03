В Самаре иномарка сбила велосипедистку

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2 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести, два человека погибло.

Одно из ДТП произошло в 13:20 в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1972 года рождения, стаж вождения которого составляет 27 лет, двигался на автомобиле «Renault Logan» по ул. Шушенская. В районе дома № 160 «А» по ул. Ново-Садовая, допустил наезд на женщину-велосипедиста 1990 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшей женщине было назначено амбулаторное лечение.