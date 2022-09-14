В Самаре иномарка сбила пятилетнюю девочку

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13 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:30 в Железнодорожном районе г. Самара. 51-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Great Wall», двигался по ул. Партизанская в направлении ул. Авроры. В пути следования, в нарушении требования п.13.1 ПДД РФ при повороте на ул. Авроры не уступил дорогу 5-летней девочке, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля в сопровождении матери на разрешающий сигнал светофора. С места происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.