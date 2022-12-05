В Самаре иномарка сбила 17-летнюю девушку на проспекте Ленина

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4 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 18:30 час. в Октябрьском районе г. Самара. 26-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Honda Civic», двигался по пр. Ленина в направлении ул. Осипенко. В пути следования, напротив д. 14 а, в нарушении п.14.6 ПДД РФ допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть к остановившемуся трамваю со стороны остановки справа налево, по ходу движения автомобиля. С места происшествия пешеход госпитализирован.