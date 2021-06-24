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В Самаре и Тольятти из-за жары падают деревья

24 июня 2021 11:50
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В Самаре и Тольятти из-за жары падают деревья

Аномальная июньская жара продолжит испытывать жителей Самарской области в четверг, 24 июня. Испытание пеклом не выдерживают даже могучие деревья.

В среду, 23 июня, в Тольятти, неприятная картина ждала автовладельца. Прямо на его машину, которую он припарковал рядом с домом на бульваре Ленина, 13 упал мощный ствол. «Лада Калина» достойно приняла удар. Глубоких повреждений, судя по фотографии, которую прислали очевидцы в социальные сети, не видно. Ситуация застала врасплох и проезжающие мимо машины, береза перекрыла большую часть дороги.

Упавшие деревья пощекотали нервы и самарцам. На улице Гагарина на пересечении с улицей Революционной насаждение рухнуло буквально в метре от припаркованных машин. Проезд на этом участке был временно затруднен. По предварительным данным, машины и люди серьезно не пострадали.

Вероятнее всего, деревья падали и ломались из-за аномальной жары. Как сообщают синоптики, до конца недели самарцам придется прятаться от палящего солнца. Воздух прогреется до отметки +36 градусов. Местами пройдут кратковременные ливни с грозой. В губернии объявлено штормовое предупреждение и введен оранжевый уровень опасности. Жителям области следует быть предельно осторожными, пишет ГТРК Самара.

Фото: citytraffic.ru, ДТП Самара | Тольятти, ДТП 163 Самара

Теги: аномально жаркая погода жара падение деревьев погодные аномалии ЧП

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