В Самаре горит жилой дом на ул. Красноармейская, 60

В 21:07, 22 марта в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе Самары по ул. Красноармейская, 60.
Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на 3 этаже и кровле.
Погибших и пострадавших нет. в целях безопасности эвакуировано 60 человек.
Площадь пожара составляет 180 м. кв.
Для тушения пожара привлечены 76 человека, 24 единицы техники техники, сообщает пресс-служба облМЧС.
На место пожара на ул. Красноармейской выехала следственно-оперативная группа, ответственный от руководства ГУ МВД России по Самарской области, полицейские оцепили место происшествия, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спец.техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: скриншот видео ГУ МЧС СО