Я нашел ошибку
Главные новости:
Там будет налажена работа по оформлению компенсации ущерба и дальнейшего размещения людей.
Пострадавших от пожара в доме Челышева временно разместят в школе № 12
Вопросами производства и проката таких фильмов займется Минкульт.
Детское кино полностью оплатит государство
По словам Конюхова, для рекордного перелета всё готово. 
Рекордная экспедиция Федора Конюхова на воздушном шаре из Кировска начнется 24 марта
Площадь пожара составляет 1300 м. кв. Для тушения пожара привлечены 125 человек, 42 единицы техники.
МЧС СО: дополнительная информация о пожаре в «Доме Челышева» на Красноармейский, 60
Игра для женских "Крыльев" пройдёт 25 марта. Команда сыграет дома на стадионе "Металлург" против "Краснодара", начало встречи в 13:00.
Билеты на матч третьего тура Суперлиги с "Краснодаром" – в продаже
Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на 3 этаже и кровле.
В Самаре горит жилой дом на ул. Красноармейская, 60
Экологическое движение Самарской области #ЭКОРАВНОВЕСИЕ существует уже несколько лет.
В Самаре наградили эковолонтеров и социально-ответственные предприятия
В нашей губернии его знают как замечательного тренера и наставника, воспитавшего блистательную плеяду звезд мирового велоспорта.
Сегодня 85-летний юбилей отмечает заслуженный тренер СССР по велоспорту Валерий Кравцов
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.96
0.12
EUR 82.97
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре горит жилой дом на ул. Красноармейская, 60

22 марта 2023 21:51
178
Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на 3 этаже и кровле.

В 21:07, 22 марта в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе Самары по ул. Красноармейская, 60.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на 3 этаже и кровле.

Погибших и пострадавших нет. в целях безопасности эвакуировано 60 человек.

Площадь пожара составляет 180 м. кв.

Для тушения пожара привлечены 76 человека, 24 единицы техники техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

На место пожара на ул. Красноармейской выехала следственно-оперативная группа, ответственный от руководства ГУ МВД России по Самарской области, полицейские оцепили место происшествия, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спец.техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   скриншот видео ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В жилом секторе зарегистрировано 14 пожаров. Погибли 2 человека.
20 марта 2023, 19:24
За минyвшие выходные пожарно-спасательные подразделения региона привлекались для тушения 28 техногенных пожаров
В жилом секторе зарегистрировано 14 пожаров. Погибли 2 человека. Происшествия
606
Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
19 марта 2023, 14:54
МЧС СО: выход на весенний лед – прямая угроза жизни
Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Общество
766
На сегодняшний день в 11 районах Самарской области подтоплено 29 жилых домов, 207 приусадебных участков, 6 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог.
16 марта 2023, 17:41
МЧС СО: о паводковой обстановке в регионе по состоянию на 16 марта
На сегодняшний день в 11 районах Самарской области подтоплено 29 жилых домов, 207 приусадебных участков, 6 низководных мостов и 2 участка... Экология
734
В центре внимания
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
22 марта 2023  12:40
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
334
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
454
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
877
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
820
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
614
Весь список