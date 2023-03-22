В Самаре горит жилой дом на ул. Красноармейская, 60

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В 21:07, 22 марта в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе Самары по ул. Красноармейская, 60.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на 3 этаже и кровле.

Погибших и пострадавших нет. в целях безопасности эвакуировано 60 человек.

Площадь пожара составляет 180 м. кв.

Для тушения пожара привлечены 76 человека, 24 единицы техники техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

На место пожара на ул. Красноармейской выехала следственно-оперативная группа, ответственный от руководства ГУ МВД России по Самарской области, полицейские оцепили место происшествия, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спец.техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС СО