В Самаре горел рынок на Ново-Вокзальной

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Утром в среду, 25 января, в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Около 07:50 загорелся торговый павильон на Московском шоссе, 143. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в 08:07, — пояснили в экстренном ведомстве.

По указанному адресу в Самаре находится рынок. Он располагается на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На месте пожара работало 17 сотрудников экстренных служб и 4 спецмашины, пишет 63.ру.