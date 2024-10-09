В Самаре горел развлекательный комплекс

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8 октября в 21:47 поступило сообщение о пожаре в помещении развлекательного комплекса. Заведение расположено в Октябрьском районе областной столицы на Лесной, 23, корп. 2.



Прибывшие подразделения установили, что горит чердак концертного зала, площадь пожара составила 50 кв. метров.

На место происшествия направили 20 единиц техники и 62 специалиста.

В момент возникновения возгорания в помещении находились два человека, в этот день мероприятия в заведении не проводились. Потерпевшие смогли выбраться самостоятельно до приезда пожарных.

В 23:39 огонь удалось локализовать. О полной ликвидации пожара стало известно в 2:37, пишет Сова.