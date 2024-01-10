В Самаре Ford Focus сбил 65-летнего велосипедиста

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9 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. В 13-30 24-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus двигался по ул. Победы. В пути следования возле дома № 142 не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на 65-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде, слева направо по ходу движения транспортного средства. С места ДТП в медицинское учреждение доставлен велосипедист, назначено амбулаторное лечение.