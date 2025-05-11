Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
12 мая в регионе без осадков, до +21°С
Госдума рассмотрит наказание по КоАП для правонарушителей за границей
Госдума рассмотрит наказание по КоАП для правонарушителей за границей
Не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецтранспорту.
МЧС СО: уступитe дорогу спецавтомoбилю
Самарцы и гости города могли ознакомиться с современными образцами пожарно-спасательной техники и снаряжения, посидеть в кабине спецавтомобиля и примерить боевую одежду пожарного, а также сделать фотографии в память о мероприятии.
В Самаре состоялась выставка пожарно-спасательной техники
В Самарской области суд постановил снести базу отдыха «Малыш» на берегу Волги.
В Самарской области суд постановил снести базу отдыха «Малыш» на берегу Волги
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей
Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей
В Самаре еще один ребенок провалился в открытый колодец
В Самаре еще один ребенок провалился в открытый колодец
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре еще один ребенок провалился в открытый колодец

11 мая 2025 13:04
201
В Самаре еще один ребенок провалился в открытый колодец

В соцмедиа размещена информация  о том, что в городе Самаре 3-летний ребенок упал в открытый колодец на улице Хасановской. В публикации указано, что ребенок смог зацепиться руками за раму люка, а его мама успела вовремя подбежать и вытащить мальчика. Сообщается, что после происшествия колодец остается открытым уже несколько дней, несмотря на обращение женщины в жилищно - коммунальные организации.

За последние несколько дней это уже не первый подобный случай.

Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организовано проведение доследственной проверки. 

С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решени

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
11 мая 2025  13:47
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
119
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
536
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
9 мая 2025  14:05
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
868
В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного пол
9 мая 2025  13:41
В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного полка»
679
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
9 мая 2025  10:58
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
548
Весь список