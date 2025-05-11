В Самаре еще один ребенок провалился в открытый колодец

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В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Самаре 3-летний ребенок упал в открытый колодец на улице Хасановской. В публикации указано, что ребенок смог зацепиться руками за раму люка, а его мама успела вовремя подбежать и вытащить мальчика. Сообщается, что после происшествия колодец остается открытым уже несколько дней, несмотря на обращение женщины в жилищно - коммунальные организации.

За последние несколько дней это уже не первый подобный случай.

Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организовано проведение доследственной проверки.

С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решени