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По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падания в колодец.

Уголовное дело возбуждено по публикации в соцсети по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

8 мая 2025 года в соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре трехлетний ребенок упал в приоткрытый колодец, в результате чего он был госпитализирован.

В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного расследования будет дана оценка действиям должностных лиц организации жилищно-коммунального хозяйства, в обязанности которых входит содержание сетей коммуникации, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.