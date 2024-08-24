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В Самаре девушка, управляя мотоциклом «Yamaha», врезалась в стоящий автомобиль «LADA Vesta»

24 августа 2024 12:23
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С места ДТП водитель мотоцикла госпитализирована

Самарской области за прошедшие сутки эарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. У участников ДТП признаков  опьянения не обнаружены. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 520 нарушений ПДД РФ, в том числе 16 за управление автомобилем с признаками опьянения, за нарушение требований к перевозке детей – 15.

Одно из ДТП произошло в Самаре  в 23.21. Девушка – водитель, управляя мотоциклом «Yamaha», напротив д. 78 по ул. Фрунзе, допустила наезд на стоящий автомобиль «LADA Vesta». Водителя в момент  ДТП в транспортном средстве не было. С места ДТП водитель мотоцикла госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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