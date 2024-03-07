В Самаре чиновника уволили из-за утраты доверия

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Суд удовлетворил требования прокурора города и постановил изменить основание увольнения бывшего заместителя руководителя управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом г.о. Самара «по собственному желанию» на основание «в связи с утратой доверия».

Поводом для обращения прокуратуры в суд послужило увольнение муниципального служащего по собственному желанию, в ходе проверки достоверности представленных им сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и установленных прокуратурой фактов сокрытия супругой счетов и доходов в сумме свыше 2 млн руб., полученных от сдачи в аренду жилых помещений.

Судом обоснованно приняты во внимание положения законодательства о противодействии коррупции, согласно которым завершение службы в органах власти по инициативе работника не является основанием для прекращения проверок соблюдения ограничений и запретов, установленных в период ее прохождения в случаях выявления фактов совершения коррупционных правонарушений.

Также в настоящее время в Промышленном районном суде города Самары рассматривается исковое заявление прокуратуры города к уволенному муниципальному служащему департамента и его супруге об обращении в доход государства денежных средств в сумме свыше 11 млн руб., законность которых не подтверждена в ходе прокурорской проверки, сообщает облпрокуратура.