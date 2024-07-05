В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и перевернула машину

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4 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе Самары. В 03:10 час. женщина-водитель 2001 года рождения (не имеющая категории «А»), управляя мотоциклом Shineray QY-250, двигалась по ул. 22 Партсъезда со стороны ул. Фадеева в направлении ул. Стара Загора. В пути следования, напротив дома № 191, не справилась с управлением и допустила наезд на бордюрный камень, машина перевернулась, женщина была госпитализирована.