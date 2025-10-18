В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение

80

17 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

В Куйбышевском районе г. Самары в 22:15 25-летняя женщина, управляя автомобилем Audi 80, в районе д. 40 по ул. 3-я Кряжская, не справилась с управлением, допустила съезд на обочину, где произошел наезд на препятствие в виде световой опоры и дорожный знак с последующим заносом автомобиля, после которого произошел наезд на бордюрный камень с последующим наездом на металлическое ограждение. Женщина доставлена в лечебное учреждение.