В Самаре автомобилистка сбила двоих детей

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1 августа на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 17:15 в Промышленном районе г. Самары. 41-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Kia Rio», двигалась по дворовому проезду, со стороны ул. Свободы в направлении ул. Вольской. В пути следования, напротив дома № 85, совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 12 и 11 лет, которые перебегали проезжую часть дворового проезда справа налево по ходу движения ТС без сопровождения взрослых. С места происшествия бригадой скорой помощи дети доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.