В Самаре автомобилистка сбила 11-летнего пешехода

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8 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:30 час. в Промышленном районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомобиля «Hyundai ix», двигалась по по ул. Краснодонская. В пути следования, напротив дома № 7, допустила наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. С места происшествия мальчик госпитализирован.