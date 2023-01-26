В Самаре автомобилистка по вине другой машины врезалась в дорожное ограждение

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25 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:40 час. в Промышленном районе г. Самара. 46-летний водитель, находясь за рулем автомашины «BMW X4», двигался по ул. Краснодонская в направлении ул. Свободы. В пути следования, напротив д. № 113, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Suzuki SX4» под управлением 41-летней женщины-водителя, который следовал по главной дороге, и допустил столкновение с ним. После чего автомобиль «Suzuki SX4» совершил наезд на металлическое ограждения расположенное справа по ходу ее движения. С места происшествия госпитализирована женщина-водитель автомобиля «Suzuki SX4».