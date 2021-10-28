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В Самаре автомобилист сбил велосипедиста

28 октября 2021 13:19
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В Самаре автомобилист сбил велосипедиста

28 октября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 17:50 в Самаре. Мужчина 1955 года рождения, который в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 23 раза, двигался на автомобиле «Lada Priora» по проспекту Кирова со стороны ул. Стара Загора в направлении Московского шоссе.

На регулируемом перекрестке, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, водитель допустил наезд на велосипедиста 1992 года рождения, который двигался вдоль края проезжей части по проспекту Кирова со стороны Московского шоссе в направлении ул. Стара Загоры. В результате ДТП, в ближайшее медицинское учреждение был госпитализирован мужчина-велосипедист. В отношении водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренной статьей 12.24 КоАП РФ.

Теги: ДТП

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