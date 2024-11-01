В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок

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Еще одно из ДТП 31 октября произошло в 11:01 в Советском районе города Самара. 40-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, следовала по пр. Карла Маркса в направлении ул. Авроры. В пути следования, возле дома № 219, осуществила выезд на полосу встречного движения при наличии дорожной разметки 1.1 ПДД РФ, осуществляя обгон и, не справившись с рулевым управлением, совершила наезд на препятствие в виде дерева. Женщина бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована, 11-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.