В Самаре авария на Южном мосту спровоцировала огромную пробку

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В Самаре утром во вторник, 7 июня, произошла авария прямо на Южном мосту. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы в социальных сетях.

Трактор и микроавтобус в сторону из города не подели дорогу. Проехать по этой трассе оказалось практически невозможно. По данным сервиса Яндекс.Карты на 10:14 утра, на мосту образовалась огромная пробка, некоторые участки окрасились в бурый цвет.

Если бы авария случилась в сторону города, то автолюбителям пришлось нелегко: многие могли опоздать на работу, так как трафик утром огромный, пишет ГТРК Самара.