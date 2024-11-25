В Самаре 25 ноября совершил экстренную посадку самолет из Дубая

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На борту обнаружили неисправность датчика температуры.

Ночью 25 ноября самолет В-738 выполнял рейс из ОАЭ в московский аэропорт Домодедово. Экипаж связался с диспетчером Самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения. С борта запросили данные о погоде в районе столицы 63-го региона и доложили о дефекте обогрева датчика температуры. Приняли решение совершить незапланированную посадку в Курумоче. Воздушное судно благополучно приземлилось в 02:05 по местному времени, пишет Сова.