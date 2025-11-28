В Самаре 19-летний водитель питбайка врезался в автомобиль

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
Крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.25
-0.34
EUR 90.79
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 19-летний водитель питбайка врезался в автомобиль

98
В Самаре 19-летний водитель питбайка врезался в автомобиль

Еще одно ДТП 27 ноября произошло в Советском районе Самары. В 15:21 19-летний юноша, управляя питбайком Athlete, не состоящим на регистрационном учете, двигался по улице Дыбенко по стороне дороги, предназначенной для встречного движения, в направлении улицы Гастелло. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке напротив дома № 90А, допустил столкновение с автомобилем LADA X-ray под управлением 33-летней женщины, которая, двигаясь в попутном направлении питбайка, поворачивала налево в направлении 1го Порт-Артурского переулка. Водителю питбайка назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
28 ноября 2025, 12:39
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
27 ноября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек. Происшествия
78
Тольяттинцу пришлось заплатить 500 тысяч рублей за сбитую женщину
28 ноября 2025, 09:47
Тольяттинцу пришлось заплатить 500 тысяч рублей за сбитую женщину
В результате столкновения женщина получила множественные переломы, а также ушиб головного мозга средней тяжести. Происшествия
170
В один день водители наехали на пешеходов в Сызрани и в Самаре
27 ноября 2025, 13:20
В один день водители наехали на пешеходов в Сызрани и в Самаре
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области. Происшествия
587
В центре внимания
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
176
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1312
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
655
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1473
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1429
Весь список