В Самаре 19-летний водитель питбайка врезался в автомобиль

Еще одно ДТП 27 ноября произошло в Советском районе Самары. В 15:21 19-летний юноша, управляя питбайком Athlete, не состоящим на регистрационном учете, двигался по улице Дыбенко по стороне дороги, предназначенной для встречного движения, в направлении улицы Гастелло. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке напротив дома № 90А, допустил столкновение с автомобилем LADA X-ray под управлением 33-летней женщины, которая, двигаясь в попутном направлении питбайка, поворачивала налево в направлении 1го Порт-Артурского переулка. Водителю питбайка назначено амбулаторное лечение.