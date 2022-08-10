В Самаре 12-летняя девочка, напала с ножом на свою мать и 4-летнюю сестру

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Следственным отделом по Промышленному району Самары по факту нанесения множественных ножевых ранений местной жительнице 1982 года рождения и ее 4-летней дочери возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, в том числе на убийство малолетнего лица".

"По версии следствия, 10 августа 2022 года в медицинское учреждение города Самары из квартиры, расположенной в одном из жилых домов по улице Молодежной, в тяжелом состоянии были доставлены местная жительницы и ее малолетняя дочь с множественными телесными повреждениями в виде колото-резанных ранений в области расположения жизненно-важных органов", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По предварительным данным, ранения могла нанести 12-летняя старшая дочь пострадавшей, в настоящее время девочка доставлена в отдел полиции, с ней работают психологи.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СКР СО