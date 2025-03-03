В русле Волги, в затоне Ширчик, провалился под лед автомобиль

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2 марта спасатели Поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка» проводили спасательные работы в Ставропольском районе в русле реки Волга.

В затоне Ширчик, при попытке переправиться на остров Ширяевский, провалился под лед легковой автомобиль. В салоне автомобиля находились четыре человека, двое из них дети.

Для оказания помощи от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». Пострадавших приняли на борт спасательного судна и доставили на спасательную станцию.

Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО