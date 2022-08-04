В России число погибших в ДТП с электросамокатами выросло вдвое

207

В России за первые 6 месяцев 2022 года года в ДТП с электросамокатами, моноколесами, сегвеями и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) погибли шесть человек и 382 получили ранения, говорится в отчете Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. Число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8% к такому же периоду прошлого года, пишет Газета.

В 78,8% случаев ДТП квалифицировали как наезд на пешеходов, в 13,5% — как столкновение. В 32% случаев аварии происходили на пешеходных переходах, в 31% случаев — на выездах с прилегающей территории, а также перекрестках.

Больше всего аварий с участием СИМ было зафиксировано в Москве (94), Санкт-Петербурге (57), Свердловской (16) и Нижегородской (18) областях.

Ранее стало известно, что замглавы комитета по спорту Сергей Бурлаков предложил водителям самокатов сдавать тесты на вождение в ГИБДД. Он отметил, что тестирование нужно проводить в ГИБДД, и в случае успешного прохождения экзамена вручать владельцу электросамоката соответствующий документ.