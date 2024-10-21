В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Самарской области провели цикл встреч с молодежью

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Сотрудники полиции и представители Общественных советов рассказали молодым людям о негативном влиянии запрещенных веществ, напомнив об административной и уголовной ответственности за противоправную деятельность.

В Самарской области, в рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», с целью привлечения молодежи к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств, а также формирования у молодого поколения активной антинаркотической позиции, сотрудники полиции совместно с общественниками провели серию встреч с учениками старших классов и студентами.

Так, полицейские Тольятти, Сызрани, Приволжского и Красноярского района рассказали учащимся о негативном влиянии запрещенных веществ на молодой организм, напомнив об административной и уголовной ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических и психотропных средств.

Сотрудники полиции рассказали учащимся о том, как распознавать незаконные действия злоумышленников и их попытки вовлечения подростков в преступную деятельность по средством сети Интернет.

Представители Общественного совета при территориальных ОВД, уделили особое внимание получению предложений о работе в сети Интернет, подчеркнув, что «легкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьезным последствиям и негативно повлиять на их жизнь.

Вместе с полицейскими и общественниками молодые люди посмотрели тематические видеоролики о вреде наркотиков.

В завершении мероприятий сотрудники полиции призвали учащихся не быть равнодушными, стать участниками акции «Сообщи, где торгуют смертью» и помочь предотвратить преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Полицейские напомнили, по каким телефонам нужно сообщать о ставших им известными фактах продажи или хранения наркотических средств.