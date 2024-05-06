В районном центре Клявлино тушили пожар

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4 мая в 9 часов 35 минут на пульт связи поступило сообщение о пожаре на улице Строителей в районном центре Клявлино. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 119 Клявлинского района.

По прибытии было установлено, что горит неэксплуатируемая хозяйственная постройка на общей площади 15 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения. В 9 часов 45 минут пожар был локализован, в 9 часов 48 минут – объявлена ликвидация пожара. Проливка и разбор конструкций завершились в 10 часов 50 минут. На тушение пожара и защиту соседних строений были поданы 2 ствола «Б». В тушении участвовали 6 человек личного состава и 2 автоцистерны, работало звено газодымозащитной службы. Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"