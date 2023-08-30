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В районе шоколадной фабрики в Самаре горели гаражи

30 августа 2023 14:36
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Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Задействовано 2 единицы техники и 8 человек.

В среду, 30 августа, в Кировском районе Самары произошел пожар. О черном дыме в районе шоколадной фабрики ИА Sovainfo.ru сообщили читатели и поделились фотографиями. Ситуацию прокомментировали в регуправлении МЧС.

В ведомстве сообщили, что сообщение о пожаре в Кировском районе поступило на пульт дежурного в 11:36. Оказалось, что на пересечении улиц Мирной и Майской в гаражах загорелся мусор. Огонь занял площадь 10 квадратных метров. Из-за сильного ветра дымом затянуло ближайшие улицы.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Задействовано 2 единицы техники и 8 человек.

 

Фото: СОВА

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