В районе села Подъем-Михайловка на автодороге автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с лосем

Сегодня, 2 декабря, в 07:00 в районе села Подъем-Михайловка в Волжском районе, на 54 км автодороги А-300 Самара - Большая Черниговка произошел наезд на лося, в результате чего произошёл съезд с дорожного полотна автомобиля ВАЗ-2109. К сожалению, животное погибло.

К несчастью, пострадал пассажир автомобиля, он госпитализирован. На месте происшествия работали специалисты пожарно-спасательной части № 128 пожарно-спасательного отряда № 46 противопожарной службы Самарской области.

Проведены аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, деблокировка и транспортировка пострадавшего до автомобиля медицинской скорой помощи.

На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции, бригада медработников, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"